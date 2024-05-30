Bahar dizisinde büyük olay! Demet Evgar set çalışanına küfür mü etti? Kapris, ağlama, geç kalma...

Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle ekran karşısına geçen Demet Evgar, performansı büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle ekran karşısına geçen Demet Evgar, performansı büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Her bölüm sonrası gündem olan dizide şoke eden bir iddia magazin gündemini derinden salladı.
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın oynadığı dizinin setinde olay çıkardığı iddia edildi.
Bir sosyal medya kullanıcısı X'te yaptığı paylaşımda, "Demet Evgar sette herkesi bezdirmiş, geç gelmeler, kaprisler, ağlamalar... Küfür ve hakaret ettiği asistan kızla bu olayı ilk değilmiş ama bu sefer yanlarında 3. bir kişi de varmış ve bu olaya şahitlik etmiş. Demet önceden bunu inkar ediyormuş" diye yazdı.
Başka bir iddiaya göre de; Demet Evgar'ın küfürlü konuşması sonrasında dizinin yönetmeninin seti paydos ettiği ve Evgar'ın asistandan özür dilemediği takdirde ise sete geri dönmeyeceklerini ve bu durum karşısında Evgar'ın ağlayarak af dilediği belirtildi.