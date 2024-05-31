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Osman Bey savaşı bitirir

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 162. bölümüyle hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurdu... #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Osman Bey savaşı bitirir

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Kuruluş Osman'ın 162. bölümünde; Beylikler arasındaki savaşı bitiren Osman Bey artık büyük hedefi Bursa için harekete geçip Yörükler'i Bursa'nın etrafına yerleştirmeye başladı. Bursa'nın fethi için planlar yapan Osman Bey'e Konstantin Palealagos bir davet gönderdi. Davet üzerine Osman Bey Bursa'ya yola çıktı. Uzun zaman sonra yarış yapan Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'un yarışında Gonca Hatun galip geldi. Gonca Hatun, bu yarışın son yarışları olduğunu ve bir daha ata binemeyeceğini söylediğinde Alaeddin Bey meraklandı. Gonca Hatun, güzel haberi şu sözlerle verdi: "Muştumu isterim! Gebeyim beyim! Bir evladımız olacak!" Gonca, kemerinden bir patik çıkarıp Alaeddin'in avuçlarına bıraktığında Alaeddin Bey ise, "İmdi ben baba olurum ha... Baba olurum! Allah Allah! Gonca'm! Bana öyle bir haber verdin ki... Ceylan gözlüm!" dedi. Yunus Emre ile sohbet eden Yakup Bey sohbetin ardından bir karınca yuvası gördü. Yuvadaki karıncaları tezgahtan aldığı ekmekle besleyen Yakup Bey aniden fenalaşarak bayıldı.

ZİRVENİN HAKİMİ
'Kuruluş Osman', 162. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,94 reyting, %19,76 izlenme payı AB kategorisinde %5,35 reyting, %16,54 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %6,74 reyting %18,20 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

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