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Hızlı & aşık

Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda Ali Can Ayyıldız’la olan ilişkisini bitirmişti. Şarkıcının, şimdilerde ise oyuncu Serkay Tütüncü ile birlikte olduğu iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Hızlı & aşık

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2022 yılında eski eşi Tolga Akış'tan boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak Ali Can Ayyıldız ile birlikteydi. Bu ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran ünlü isim, ayrılık sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" ifadelerine yer vermişti. Aşksız yaşayamayan ünlü popçu Zeynep Bastık'ın ve yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü'nün aşk yaşamaya başladığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın "Chaplin" adlı oyunda gayet samimi bir şekilde görüntülendiği iddia edildi.

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