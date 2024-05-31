Güzel oyuncu Tuba Ünsal, önceki gece FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı) atağı geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan ve sevenlerini korkutan ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gece saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldığını anlatan Ünsal, kendi hesabından şu ifadeleri yazdı.

Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım.

FMF HASTALIĞI NEDİR?

FMF hastalığı, ataklar halinde tekrarlayan, 3-4 gün sürebilen, ateşin de eşlik ettiği bir rahatsızlık. Hastalığın atakları, Yüksek ateş, karın ve eklem ağrısı olarak seyrediyor. Göğüs kafesinde ağrı ve batmaya neden oluyor. Ayrıca ekrem iltihabını da tetikliyor.