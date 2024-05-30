’Koca’man yapımcılara isyan!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Bedri Güntay ve eşi Pelin Karahan geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta bir davete katıldı. Ekranlardan uzun süredir ayrı olan pek sık dışarı da çıkmayan Karahan, güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemlerde tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Karahan, gazetecilerin konuyu dizi ve sinemaya getirmesiyle birlikte sözü eşi Güntay'a bıraktı. "Valla ben eşim oynayana kadar ben dizi seyretmeyeceğim" diyen Güntay, "İnşallah Türkiye'deki yapımcılar biraz mantaliteyi değiştirirse biz de göreceğiz" diyerek lafını gerekli yerlere yolladı.

"EVİ KARIŞTIRMAYIN"

Samimi bir sohbet gerçekleştiren çiftten Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın evdeki hallerinden bahsederken, "Çok ilgili, çocuklara çok düşkündür. Onun çocuğu olmak çok güzel bir duygu olmalı bence... Eş olarak bunu ben de anlıyorum. Ama ev işlerine çok yardımcı olmaz" diyerek güldü. Güntay ise konuyla ilgili, "Herkesin evde iş bölümü vardır, evi karıştırmayın. İyi olduğum şey sanırım evi iyi yönetiyorum" ifadelerini kullandı.