İki farklı Hadise!

Son dönemlerde konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle sık sık tepki çeken Hadise, konserlerine ise hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul Beşiktaş'ta hayranlarıyla buluşan 38 yaşındaki ünlü şarkıcının sahnede mayo giyip 10. Yıl Marşı'nı seslendirmesi şarkıcının tepki görmesine neden oldu. Hadise'nin 10. Yıl Marşı'nı söylerken mayo giymesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından saygısızlık olarak nitelendirildi.

"EZANI BEKLİYORUM"

Ünlü şarkıcıya eleştiriler yağarken Hadise'nin bir hayranı tarafından yapılan paylaşım ise dikkat çekti. Hadise'nin bir hayranı sosyal medya hesabından bir video paylaşarak güzel popçunun ezan sesini duyunca konserine ara verdiği anları paylaştı. Yayınlanan videoda şarkısını bitiren Hadise ezan sesini duyunca "Arkadaşlar, ezan için bir kenara çekiliyorum. Birazdan tekrar yanınızdayım." diyerek şarkı söylemek için ezanın bitmesini bekledi.



GÖNDERME YAPTI!

Hadise'nin mayo ile marş söylemesine tepki gösterenlerden biri de Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl oldu. Akçıl eski aşkının kıyafetine gönderme yaparak "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan" yazdı.