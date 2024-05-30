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'Hepsi' birbirine girdi!

20. yıl konseri düzenleyecekleri iddia edilen “Grup Hepsi” üyeleri adeta birbirine girdi. Yasemin Yürük, bu duruma “Hayır” diyen Gülçin Ergül’e ateş püskürdü: Bu egoyla hiçbir şey olmaz!

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
’Hepsi’ birbirine girdi!

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Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği bir röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi herkesi heyecanlandırmıştı. Bu fikir Gülçin Ergül'e soruldu. Ergül de verdiği röportajında "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" dedi. Ergül'ün bu sözlerinden sonra Yürük adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Önceki gün Boğaz'da bir davete katılan Yürük, "Ne zaman Gülçin'in bir şarkısı çıksa 'Hepsi' üzerinden bir PR yapıyor. Hepsi'yle ilgili PR yapmasın artık. Bu egoyla hiçbir şey olmaz" dedi.

KENDİNİ TUTAMADI!
Bu sözlerin ardından Ergül kendini tutamadı ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisinin hedef gösterilmeye çalışıldığını, sorulduğunda açıklama yapmak durumunda kaldığını ve konserle, belgeselle ilgili kendisinin değil konuları Yasemin'in gündeme getirdiğini dile getirdi. Ergül; 'Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra, tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum' dedi.

GRUP 2009'DA DAĞILMIŞTI
2004 yılında adını duyuran 'Hepsi' bir dönemin en popüler grubuydu... Dillere pelesenk olan şarkıları ile döneme damga vuran grup 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılması ile dağıldı. Ergül'ün gruptan ayrılmasının ardından üç kişi olarak bir süre daha devam eden Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostlukları hep baki kaldı ama çok geçmeden "Hepsi" defteri kapandı.

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