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Kuruluş Osman yeni bölümü ile bu akşam 20.00'de ATV'de

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Kuruluş Osman yeni bölümü ile bu akşam 20.00’de ATV’de

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ATV'de reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman'ın" yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Osman Bey, beylikler arasındaki savaşı bitirmiştir. Artık büyük hedefi Bursa için harekete geçen Osman Bey'in ilk adımı ne olacaktır? Yörük obalarının büyük göçü başlamıştır. Osman Bey'in namı için akın akın gelen yörükler, Bursa kuşatmasının habercisi midir?

SUİKAST GİRİŞİMİ
Kayı Obası'nı içerden harlamak isteyenler yeni bir ihanet oyunu kurarlar. Bunun için en elverişli isim Elçim Hatun'dur. Elçim Hatun üzerinden kurulacak bu kirli oyunda kimlerin parmağı vardır? Holofira da bu oyuna dahil olmuş mudur? Gündüz Bey'in ölüm emrini veren Bursa komutanı Konstantin Palealagos Osman

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Beye'e yapılan suikastin başıdır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir?

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