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Elde var aşk!

Mete Güçlü ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, ilk kez birlikte kameralar karşısına çıktı. Düvenci, Güçlü için “Hayatımın mucizesi” derken Güçlü de aşk dolu bakışlar sergiledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Elde var aşk!

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti. Boşanmanın ardından magazin kulislerinde ihanet iddiaları gündeme geldi. Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddiası uzun süre konuşuldu.

EN GÜZEL MUCİZE!
Boşanmanın ardından aşka küsmeyen Ceyda Düvenci ise ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşkını sosyal medya üzerinden ilan eden Düvenci yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Nükhet Duru'nun doğum günü partisine el ele katıldı. Düvenci yeni aşkını "Biz olmak hayatın en güzel mucizesi... Çok aşığım seni çok seviyorum" sözleriyle ilan etmişti.

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