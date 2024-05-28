Aile pozu!

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de hayatlarını birleştirmişlerdi. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede "Mira Milena" adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Riskli bir doğum yapan Atiksoy'un acilen doğuma alındığı öğrenilmişti. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, sosyal medya sayfalarından minik bebekleriyle ilk paylaşımlarını yaptı. Oktay kızıyla yaptığı ilk paylaşıma, "Lügatımda herhangi bir kelime yok, tarif edemiyorum... Hoş geldin Kızım" notunu düştü.

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