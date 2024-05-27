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'Yaş'rolde Meryem

Meryem Uzerli yeni projesinde kendisinden 20 yaş küçük bir gence aşık kadını canlandırdı. "Gerçek hayatta olur mu" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Yaş farkına takılmıyorum. Neden olmasın!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
’Yaş’rolde Meryem

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Güzel oyuncu Meryem Uzerli, setlere geri döndü. Bir dijital platform için çekilen RU adlı dizide başrol oynadı. Dizide 38 yaşındaki bir kadın ile 18 yaşındaki genç bir erkeğin aşkı anlatılıyordu. Uzerli dizide başrolü Burak Berkay Akgül ile paylaşıyordu. İşte bu dizinin galası geçtiğimiz gün yapıldı.

'HER ŞEY OLABİLİR'
Galaya başta Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül olmak üzere diki iki tam kadro katıldı. Uzerli'ye, "Siz gerçek hayatta böyle bir aşk yaşar mıydınız" şeklinde bir soru yöneltildi. Ünlü oyuncu "Hayatta her şey olabilir" dedi.Uzerli farklı bir röportajında ise şunları söyledi: Yaş farkına takılmıyorum. Ama hiç kendimden 20 yaş küçük biriyle bir şey yaşamadım. Bu aslında ilişkiye ne kadar derin, ne kadar gerçek, temiz ve kalpten bağlı olduğunla ilgili.

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