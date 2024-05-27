Yeni dizisindeki sahneler gündem oldu: Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i Meryem Uzerli’den çok konuşulacak sözler! Yaş farkına...

Ünlü oyuncu "Hayatta her şey olabilir" dedi.Uzerli farklı bir röportajında ise şunları söyledi: Yaş farkına takılmıyorum. Ama hiç kendimden 20 yaş küçük biriyle bir şey yaşamadım. Bu aslında ilişkiye ne kadar derin, ne kadar gerçek, temiz ve kalpten bağlı olduğunla ilgili.

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