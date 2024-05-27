Dostluk SES’i

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfalılar'la buluştu Koçyiğit söyleşisinde anılarına da yer verdi. Susuz Yaz filmi için teklif geldi. Ama o yıllarda bir yıldız adayının tanıtılması gerekiyordu. SES mecmuası da yapımcılarla bir anlaşma yapmıştı. Kazanan yıldıza 6 film çekilecekti. Böylece yarışmaya girmiştim ama sevgili Ajda Pekkan kazanmıştı. İyi ki de kazanmış Ajda Pekkan, bizim için süperstarların da starı benim çok sevgili arkadaşım," Bu arada Koçyiğit Hollywood'tan aldığı teklifleri de reddettiğini söyledi. "Asla pişman olmadım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN