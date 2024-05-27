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Ayrılık yok!

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan boşanma iddiasını yalanladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Ayrılık yok!

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Anıl Altan, önceki gece Bebek'deki bir mekanda bir arkadaşı ile birlikte çıkarken görüntülendi. Aracının içerisinde soruları yanıtlayan Altan, ayrılık iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. Şunları söyledi: Arkadaşlar, böyle bir şey söz konusu değil. Bu gün de arkadaşımla denk geldik size. Normalde birlikte de çıktığımız zamanlar oluyor. Geçtiğimiz günlerde de tatildeydik birlikte fotoğraflarımızı da paylaştık. Her şey olağan akışında herhangi bir sorun yok. Yine tatile gideceğiz, anlaşılan yine bir sürü fotoğraf atmamız lazım. Anıl Altan, daha sonra arkadaşı ile birlikte oradan ayrıldı.

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