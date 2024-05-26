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Yürekten evliyiz!

Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir birliktelik yaşayan 41 yaşındaki Özge Ulusoy, evlilik hakkında “Biz yürekten evliyiz” derken, anne olmak için de hazır olmadığının mesajını verdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 07:00
Yürekten evliyiz!

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Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gazetecilerle sohbet eden Ulusoy, "Artık sektörde mankenler çok azaldı. Bunu neye bağlıyor sunuz?" sorusuna, "Çok güzel manken arkadaşlar var ama çok defile yapılmadığı için onların da ön plana çıkma şansı olmuyor. Birçok manken arkadaşımızda dizilere yönelmeye başladı. Mankenlikten oyunculuğa geçen birçok manken arkadaşlarımız var. Bende oyunculuk, yaptım ama benim mankenliğim ve sunuculuğum daha ağır bastığı için o tarafı tercih ettim" dedi.

PLANLARINDA ÇOCUK YOK!
İş insanı Faruk Çolakoğlu ile uzun süredir aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, son dönemde çıkan evlilik dedikoduları hakkında, "Bizim Faruk'la ile imza atmamız şart değil, biz onunla yürekten evliyiz" ifadelerini kullandı. "Anne olmak gibi bir isteğiniz var mı?" sorusuna 41 yaşındaki manken, "Hayatımda planladığım bir şey değil anne olmak. İlerde kısmetse anne olurum" şeklinde cevap verdi. Muhabirlerin, "O zaman buradan bir mesaj gitsin Faruk beye..." sözleri üzerine Ulusoy, "Lütfen kimseye mesaj gitmesin, hiç hazır değilim çocuk doğurmaya..." diye konuştu.

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