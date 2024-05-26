Serenay Sarıkaya sonrası Mert Demir sahne fiyatlarına 4 kat zam yaptı! Önceden 500 bin TL iken şimdi tam tamına...

2 MİLYON İSTİYOR!

İddiaya göre; Demir'in bu ilişkiden önce sahne fiyatı 500 bin liraydı.

Sarıkaya sonrası kaşesi önce 800 bin liraya, sonra 1 milyon liraya çıktı. Ünlü şarkıcı şimdi de 2 milyon liraya sahne alıyormuş. Üstelik pazarlık kabul etmiyormuş.

Bu arada Serenay Sarıkaya haftaya Yunan adalarını kapsayan 10 günlük bir tatile çıkıyor.

Kendisine kız arkadaşları eşlik edecek. Mert Demir konserleri nedeniyle kendisine katılamayacak. Sarıkaya tatilde Yunanistan'dan satın almak için ev de bakacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN