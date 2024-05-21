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Paraya para demiyor: Burcu Esmersoy'dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! Her 1 karesi 100 bin TL değerinde

Bir markanın yeni sezon ürünlerini tanıtan Burcu Esmersoy, 7 saat süren çekimlerin ardından tam 2 milyon TL’yi cebine koydu. Öte yandan Esmersoy, sosyal medyadaki kazançları baz alındığında, en çok kazanan ünlüler arasında yer alıyor.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 07:01
Paraya para demiyor: Burcu Esmersoy’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! Her 1 karesi 100 bin TL değerinde

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy, bir hazır giyim markası için objektif karşısına geçti.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 47 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz günlerde markaya verdiği pozlarla herkesi mest etti. Markaya ait mayo, bikini ve pareoları tanıtan güzel sunucu, kumlar üzerinde adeta şov yaptı.

Her fotoğrafı olay olan Esmersoy, yaklaşık 7 saat süren çekimlerde hatrı sayılır bir parayı da cebine koydu.



PARAYA PARA DEMİYOR!
Marka tarafından 20 karesi yayınlanan Burcu Esmersoy, iddiaya göre bu anlaşmadan tam 2 milyon TL kazandı. Bu durumda güzel sunucunun her 1 karesi 100 bin TL değerindeydi.

Birçok markanın reklam yüzü olan Esmersoy, sunuculuk yapmak yerine reklam filmlerinde ya da Instagram'da yaptığı iş birliklerinden daha fazla para kazanıyor.

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