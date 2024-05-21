Paraya para demiyor: Burcu Esmersoy’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! Her 1 karesi 100 bin TL değerinde

PARAYA PARA DEMİYOR! Marka tarafından 20 karesi yayınlanan Burcu Esmersoy , iddiaya göre bu anlaşmadan tam 2 milyon TL kazandı. Bu durumda güzel sunucunun her 1 karesi 100 bin TL değerindeydi.

Birçok markanın reklam yüzü olan Esmersoy, sunuculuk yapmak yerine reklam filmlerinde ya da Instagram'da yaptığı iş birliklerinden daha fazla para kazanıyor.