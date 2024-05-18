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Süperstar Ajda Pekkan yılın konserini verecek! İşte dudak uçuklatan sahne ücreti

12 Haziran'da stadyumda vereceği konserden 8.5 milyon TL kazanacak olan Süperstar Ajda Pekkan, “Çalışmalar devam ediyor. Stadyumda provalar yapacağım” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
Süperstar Ajda Pekkan yılın konserini verecek! İşte dudak uçuklatan sahne ücreti

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12 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek olan Ajda Pekkan, önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Pekkan, "Konser öncesi çalışmalara devam ediyoruz. 10-11 Haziran'da stadyumda provalar olacak" diyerek heyecanını dile getirdi. Süperstar'ın kazanacağı ücret de belli oldu.

En ucuzu 700 lira, en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı şimdiden satıldı. Pekkan, bu konserden 8.5 milyon kazanacak.

TANSİYONU YÜKSELİYOR!
Süperstar, "Sezen Aksu, sahneleri bıraktı bu konu hakkında düşünceleriniz nedir?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Sezen Aksu'nun sahneleri bırakmasına çok üzüldüm. Ona, 'Hadi gel birlikte sahne alalım' diyorum ama Sezen bana, 'Sakın bana sahne deme tansiyonum yükseliyor' diyor. Ben yine de Sezen'in sahnelere dönmesi için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.



SEZEN'I İKNA EDEMİYOR!
Ajda Pekkan, Sezen Aksu'yu sahnelere dönmek için çok uğraşsa da, Aksu kesinlikle dönmeyi düşünmüyor. Aksu, sahnelerin kendisini çok yorduğunu söylüyor.



HEM KAZANIYOR HEM HARCIYOR!
Süperstar'ın konser için kıyafetleri özel olacak. Pekkan'a 4-5 kostüm hazırlanıyor. Aksesuarlar ve ayakkabılarla birlikte bu kostümlerin fiyatının 450 ile 500 bin TL arasında olduğu iddia edildi.

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