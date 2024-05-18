Süperstar Ajda Pekkan yılın konserini verecek! İşte dudak uçuklatan sahne ücreti

TANSİYONU YÜKSELİYOR!

Süperstar, "Sezen Aksu, sahneleri bıraktı bu konu hakkında düşünceleriniz nedir?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Sezen Aksu'nun sahneleri bırakmasına çok üzüldüm. Ona, 'Hadi gel birlikte sahne alalım' diyorum ama Sezen bana, 'Sakın bana sahne deme tansiyonum yükseliyor' diyor. Ben yine de Sezen'in sahnelere dönmesi için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.