Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında sular durulmuyor: İhanet iddialarına Düvenci’den manidar sözler!

Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bir yorum yapmayacağım. Bu konuyla ilgili konuşmama kararı aldım" diye cevap verdi.

Şu sıralar Mete Güçlü ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.