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İrem Derici ihanete mi uğradı? Gökhan Fırat ile biten ilişkisinin ardından konuştu: Kalbim çok kırık...

Popçu İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat’tan ayrıldı. “Çok üzgünüm. Kalbim çok kırık” açıklamasını yaptı. Bu sözleri “Acaba ihanete mi uğradı” sorusunu akıllara getirdi...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:02
İrem Derici ihanete mi uğradı? Gökhan Fırat ile biten ilişkisinin ardından konuştu: Kalbim çok kırık...

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Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Bebek sahil yolunda seyir halinde görüntülendi.

Araç içerisinde sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Gökhan Fırat hakkında konuştu.

Aşklarını yoğun bir şekilde yaşayan şarkıcı, ilişkisi bittiği için çok üzgün olduğunu söyledi. Derici, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ama şunu da bilmenizi isterim ki çok üzgünüm. Ve kalbim çok kırık" dedi.

Ayrılıkları hakkında hiç bir zaman konuşmayan İrem Derici, bu açıklamalarından sonra akıllara, "Sevgilisi tarafından ihanete mi uğradı?" sorularını getirdi. Akan trafikte yavaş yavaş ilerleyen Derici, yaz için hazırlık aşamasında olduğunu ve turnelere başlayacağını dile getirdi.

"Yazın iş ve tatil bir arada olacak. Avrupa turnem ve Türkiye'de de konserlerim olacak. Bu yazı biraz çalışarak geçireceğim. Yoğun bir tempoya gireceğiz" diyerek akan trafikte gözlerden kayboldu.

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