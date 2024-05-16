İrem Derici ihanete mi uğradı? Gökhan Fırat ile biten ilişkisinin ardından konuştu: Kalbim çok kırık...

Aşklarını yoğun bir şekilde yaşayan şarkıcı, ilişkisi bittiği için çok üzgün olduğunu söyledi. Derici, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ama şunu da bilmenizi isterim ki çok üzgünüm. Ve kalbim çok kırık" dedi.