Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş 91 model aracını 2.1 milyon liraya satışa çıkardı

'İFLAH OLMAZ BİR TUTKUM VAR' Oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinden oluşan özel plakalı aracına büyük talep olduğu belirtildi.

Bu arada savaş kendisini iflah olmaz bir otomobil tutkunu olarak tanımlıyor. "Kendimi bildim bileli otomobil merakım var diyebilirim. İlk otomobilim Fiat Uno idi. Çok büyük keyifle kullandım. Şimdi klasik araba merakım var. Kendi küçük garajımı oluşturmak istiyorum" diyor.