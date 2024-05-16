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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş 91 model aracını 2.1 milyon liraya satışa çıkardı

Oyuncu Ragıp Savaş, 91 model olan klasik Mercedes Cabriso’nu garajından çıkardı. Oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinden oluşan özel plakalı aracına büyük talep olduğu belirtildi. Ünlü oyuncu özel plakalı aracı için tam tamına...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:02
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş 91 model aracını 2.1 milyon liraya satışa çıkardı

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan Beyi Ragıp Savaş, bu kez araba tutkusuyla gündeme geldi.

Tam bir klasik araba hayranı olan Savaş, Mercedes'in klasiklerinden olan 91 Mercedes 300 SL Cabrio'sunu satışa çıkardı.

Çok bilinen bir alışveriş sitesine ilan veren ünlü oyuncunun klasik otomobilini 2.1 milyon liraya satışa sunduğu öğrenildi.

'İFLAH OLMAZ BİR TUTKUM VAR'
Oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinden oluşan özel plakalı aracına büyük talep olduğu belirtildi.

Bu arada savaş kendisini iflah olmaz bir otomobil tutkunu olarak tanımlıyor. "Kendimi bildim bileli otomobil merakım var diyebilirim. İlk otomobilim Fiat Uno idi. Çok büyük keyifle kullandım. Şimdi klasik araba merakım var. Kendi küçük garajımı oluşturmak istiyorum" diyor.

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