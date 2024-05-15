SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Karnı burnunda Müge Boz'dan samimi açıklamalar! "Birinci hamileliğimde bende cahil cesareti vardı"

İkinci kez anne olmak için gün sayan Müge Boz, “İlk hamileliğimde cahil cesareti vardı. Şimdi daha bilinçliyim” dedi. Eşi Caner ise “Vina’nın altını çok değiştirdim” diyerek ikinci bebeğe de hazır olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Karnı burnunda Müge Boz’dan samimi açıklamalar! Birinci hamileliğimde bende cahil cesareti vardı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

13 Haziran 2019'da eski milli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl Kasım ayında kucağına almıştı.

Boz, ikinci kez anne olacağını ise "Size bir haberimiz var" notuyla geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Şu sıralar 8.5 aylık hamile olan Boz, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Boz, "Ben Vina'nın doğumuyla büyüyüp olgunlaştım. Birinci hamileliğimde bende cahil cesareti vardı. Şimdi bazı şeyleri bildiğim için daha çok stres oluyorum. Ama eşim Caner'e çok güveniyorum. Yakında ben, Vina ve kardeşi 3'lü Voltran'ı oluşturacağız" dedi.

"ALTINI ÇOK DEĞİŞTİRDİM"
Boz'un eşi Caner Erdeniz ise, "Vina'nın altını çok değiştirdim. Hemen hemen tüm kıyafetlerini de ben aldım. İkinci bebeğe de hazırım" şeklinde konuştu.

Karnı burnunla olan Müge Boz, "En çok nar ve patates aşerdim. Bir de lahmacun çok yedim" ifadelerini kullandı. Bu arada Boz geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamada, "Cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi, doğuma kadar öğrenmeyeceğiz. Cinsiyetinin ne olacağının hiçbir önemi yok, sağlıklı olsun yeter" demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Türk Telekom
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Kocaeli’yi karıştıran fabrika: Önce grup seks sonra gizli kamera!
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iddianamesinde şok detay! Örgütten ayrılmak isteyene ’dekor yapmak’ şifresiyle dayak!
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Kızı taziyeleri kabul etti: Bütün sevenlerinden ricam...
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!
Karanlık komplonun finans ayağı! Ayhan Bora Kaplan’ın kayyum atanan şirketleri ve 6 faal eğlence mekanı... MASAK didik didik arıyor
SON DAKİKA