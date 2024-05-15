Neslihan Atagül kendi işinin patronu oldu! Menajerlik şirketi açtı rekabeti önemsemedi: Ben de fena sayılmam!

Bu arada güzel oyuncu 42 yaşına giren eşi Kadir Doğulu'ya hediye almadığını söyledi. "Bizim aramızda öyle şeyler yok. Zaten onun en güzel hediyesi benim" dedi.

Son günlerde bahçe paylaşımlarıyla da çok konuşulan oyuncu şöyle devam etti:

Yeni değil, sürekli bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. Domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak ektim. Kiraz ağaçlarım da meyve vermeye başladı. Organik beslenmeye özen gösteriyorum, bu hobi değil zorunluluk oldu benim için. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN