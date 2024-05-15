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Neslihan Atagül kendi işinin patronu oldu! Menajerlik şirketi açtı rekabeti önemsemedi: Ben de fena sayılmam!

Neslihan Atagül, kendi kariyerini kendi yönetmeye karar verdi. Gazetecilerin "Yapım şirketleri ile arası çok güçlü olan menajerler var. Çekinmiyor musunuz" sorusuna oyuncu "Evet doğru var ama ben de fena sayılmam" diyerek cevap verdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Neslihan Atagül kendi işinin patronu oldu! Menajerlik şirketi açtı rekabeti önemsemedi: Ben de fena sayılmam!

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Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sektör değiştirdi! Önceki gün Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülenen Atagül, kendi menajerlik şirketini kurduğunu söyledi.

"Kararları oy birliği ile alıyoruz, genç ve dinamik bir ekibim var, mutluyum. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez ben uyguluyorum. Umarım örnek olur ve devamı gelir" dedi.

Gazetecilerin "Yapım şirketleri ile arası çok güçlü olan menajerler var. Çekinmiyor musunuz" sorusuna oyuncu "Evet doğru var ama ben de fena sayılmam" diyerek cevap verdi.

Bu arada güzel oyuncu 42 yaşına giren eşi Kadir Doğulu'ya hediye almadığını söyledi. "Bizim aramızda öyle şeyler yok. Zaten onun en güzel hediyesi benim" dedi.

Son günlerde bahçe paylaşımlarıyla da çok konuşulan oyuncu şöyle devam etti:

Yeni değil, sürekli bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. Domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak ektim. Kiraz ağaçlarım da meyve vermeye başladı. Organik beslenmeye özen gösteriyorum, bu hobi değil zorunluluk oldu benim için.

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