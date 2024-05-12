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Beşiktaş'ın 9 numarası Cenk Tosun kolunda servet taşıyor! Tam 4 milyon 500 bin TL değerinde

Futboldan hatrı sayılır bir para kazanan Beşiktaşlı Cenk Tosun, kolunda adeta bir servet taşıyor. Ünlü futbolcu dünyaca ünlü marka Richard Mille’in 4 milyon 500 bin TL değerindeki saatini takıyor.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 06:53 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Beşiktaş’ın 9 numarası Cenk Tosun kolunda servet taşıyor! Tam 4 milyon 500 bin TL değerinde

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Kariyerinde; Almanya, İngiltere ve Türkiye'de top koşturan Cenk Tosun, futboldan bu zamana kadar adeta bir servet kazandı.

Şu sıralar Beşiktaş'ta futbol oynayan yıldız forvet gerek saha içi gerekse saha dışı davranışlarıyla herkesin takdirini topluyor.

Örnek bir aile yaşantısına sahip olan Tosun, bu duruşu ile de parmakla gösteriliyor.

Kazandığı paranın birçoğunu gayrimenkule yatıran ünlü futbolcu, aynı zamanda yaşadığı lükse hayatla da dikkatleri üzerine çekiyor.

SERVET TAŞIYOR!
Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, siyah beyazlı kulüple masaya oturmak istese de istediği rakamların yüksek bulunması imzayı zora sokuyor.

Siyaz-Beyazlı ekipten yıllık yaklaşık 18 milyon TL kazanan yıldız futbolcu, parasının birçoğunu da aksesuarlara yatırıyor.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle poz veren Tosun'un dünyaca ünlü marka Richard Mille'e ait 130 bin Euro yani yaklaşık 4 milyon 500 bin TL değerindeki saati dikkat çekti.

Neredeyse bir ev parası olan saat aynı zamanda Tosun'un Beşiktaş'tan aldığı paranın dörtte biri kadar ediyor.

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