Beşiktaş’ın 9 numarası Cenk Tosun kolunda servet taşıyor! Tam 4 milyon 500 bin TL değerinde

Kazandığı paranın birçoğunu gayrimenkule yatıran ünlü futbolcu, aynı zamanda yaşadığı lükse hayatla da dikkatleri üzerine çekiyor.

SERVET TAŞIYOR!

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, siyah beyazlı kulüple masaya oturmak istese de istediği rakamların yüksek bulunması imzayı zora sokuyor.

Siyaz-Beyazlı ekipten yıllık yaklaşık 18 milyon TL kazanan yıldız futbolcu, parasının birçoğunu da aksesuarlara yatırıyor.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle poz veren Tosun'un dünyaca ünlü marka Richard Mille'e ait 130 bin Euro yani yaklaşık 4 milyon 500 bin TL değerindeki saati dikkat çekti.

Neredeyse bir ev parası olan saat aynı zamanda Tosun'un Beşiktaş'tan aldığı paranın dörtte biri kadar ediyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN