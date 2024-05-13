Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında reklam aşkı mı var? İlk kez yakalandılar taktikleri kafa karıştırdı

Kaçamak cevaplar veren ikili, gece kulübü çıkışı ilk kez yakalandı. Ancak ikilinin taktikleri "reklam aşkı mı" sorusuna yol açtı.

Aslında magazin dünyası bu tür taktiklere yabancı da değildi. Çünkü reklam aşkları, geçmişte yeni çıkan şarkıcılarla mankenler arasında anlaşmalı bir şekilde yürürdü. İşte Serenay ile Mert Demir arasındaki ilişkinin de tamamen reklam amaçlı olduğu vurgulandı.