Alina Boz’dan Galatasaraylıları kızdıran hareket! “Aşkın Olayım” şarkısıyla ağza alınmayacak küfürler etti

Aşk defteri bir hayli kalabalık, çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen , güzel oyuncu Alina Boz 'un da kalbini çalıp dünyaevine girmişti.

Birbirine çok aşık ikili, ilk günden bu yana sık sık gündeme geldi, aşk ve tutku dolu pozları çok kez masaya yatırıldı.

Hatta en son da Alina Boz'un "Benim kocam var artık beni onsuz çekmeyin lütfen" çıkışı gündeme oturmuştu.