1 milyon 300 bin TL’lik pişti! Serenay Sarıkaya ile Kendall Jenner aynı elbiseyi tercih edince olanlar oldu! Peki en çok kime yakıştı?

HERKES KARARSIZ!

Ve tesadüfe bakın ki Kendall Jenner'ın da Serenay Sarıkaya'nın birkaç gün önce çekimlerde giydiği özel marka elbisenin fiyatı 1 milyon 300 bin TL. Sosyal medyada ise bu pahalı elbiseyi kimin daha iyi taşıdığına dair anketler yapıldı. Birçok kullanıcı, "Kimse kolay kolay cevap veremez", "Ben ikisine de yakıştırdım" ve "Hayatımda ilk kez bu kadar kararsız kaldım" gibi yorumlar yaptı.

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