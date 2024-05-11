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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz 77’inci Uluslararası Cannes Film Festivali'ne katılıyor!

Güzel oyuncu Pınar Deniz, 77’inci Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek bir dondurma markasının etkinliğine, Türkiye’nin onur konuğu olarak katılacak.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:02
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz 77’inci Uluslararası Cannes Film Festivali’ne katılıyor!

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Son dönemde oyunculuğu ile sükse yapan oyuncu Pınar Deniz, Cannes Film Festivali çerçevesinde, 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek bir dondurma markasının partisine katılmak üzere, Türkiye'nin onur konuğu olarak Cannes'a gidiyor.

Cannes Croisette'deki kırmızı halı seremonisi ile başlayacak partiye katılacak olan Pınar Deniz, "Onur konuğu olarak Cannes'a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Cannes her yıl bu mevsimde büyülü bir kimliğe bürünüyor, bu yıl ise benim için çok özel. Çok heyecanlıyım" dedi.

HAZIRLIKLAR BİTTİ!
Öte yandan evlilik hazırlığı da yapan Pınar Deniz, yer aldığı dizinin final yapmasının hemen ardından Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturacak.

25 Mayıs'ta final yapacak dizisi sonrası Haziran ayında bir süredir beraber olduğu Kaan Yıldırım'la evlenecek olan Deniz, neredeyse bütün hazırlıkları tamamladı.

Gelinlik ve mekan işlerini Yıldırım ailesi ile birlikte organize eden güzel oyuncu, heyecanı giderek artıyor.

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