Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz 77’inci Uluslararası Cannes Film Festivali’ne katılıyor!

Son dönemde oyunculuğu ile sükse yapan oyuncu Pınar Deniz , Cannes Film Festivali çerçevesinde, 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek bir dondurma markasının partisine katılmak üzere, Türkiye'nin onur konuğu olarak Cannes'a gidiyor.

Cannes Croisette'deki kırmızı halı seremonisi ile başlayacak partiye katılacak olan Pınar Deniz, "Onur konuğu olarak Cannes'a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Cannes her yıl bu mevsimde büyülü bir kimliğe bürünüyor, bu yıl ise benim için çok özel. Çok heyecanlıyım" dedi.