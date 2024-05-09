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Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncu son noktayı koydu: Hakan'la ilişkimiz...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra yaşadığı aşklarla magazin gündeminin en yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Oyuncu Hande Erçel, yaklaşık 1,5 yıl önce iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerinin başlarında aşk haberlerini yalanlayan ancak sonrasında el ele görüntülenen ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmıştı. İklilinin yollarını ayırdığı iddiasına güzel oyuncudan açıklama geldi. İşte o açıklama...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 07:06
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncu son noktayı koydu: Hakan’la ilişkimiz...

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Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk sonrası ekranlarda gözükmeyen ve projeler yerine Sabancı ile tatilden tatile koşan Erçel hakkında geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atılmıştı.

Erçel, bir süre önce kendi sosyal medya hesabından kızıl saçlı, siyah transparan kıyafeti ile fotoğraflarını paylaşınca birçok takipçisini şaşırtmıştı.

O fotoğrafları gören birçok hayranı Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'dan ayrıldığına dair yorumlar yapmıştı.

Önceki gün Etiler'de bir kuaför, çıkışı objektiflere yansıyan Erçel, konuyla ilgili, "Sosyal medyaya koyduğum o fotoğraflar eski, o zaman saçlarım kızıldı. İnsanlar o eski resimleri yeni sandı sanırım.

Hakan'la ilişkimiz çok iyi gidiyor, ikimiz de çok mutluyuz. Önümüzdeki günlerde Cannes'a gidiyorum. Şimdi buradan çıkışta bir toplantım var. Bu yaz, tatil yapmayı değil de çalışmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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