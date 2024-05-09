Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü oyuncu son noktayı koydu: Hakan’la ilişkimiz...

Önceki gün Etiler'de bir kuaför, çıkışı objektiflere yansıyan Erçel, konuyla ilgili, "Sosyal medyaya koyduğum o fotoğraflar eski, o zaman saçlarım kızıldı. İnsanlar o eski resimleri yeni sandı sanırım.

Hakan'la ilişkimiz çok iyi gidiyor, ikimiz de çok mutluyuz. Önümüzdeki günlerde Cannes'a gidiyorum. Şimdi buradan çıkışta bir toplantım var. Bu yaz, tatil yapmayı değil de çalışmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.