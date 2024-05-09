Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi sonrası ilk açıklama! "Hala şoktayım...."

Çifti, mekân çıkışı kamuya açık bir alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, olayla ilgili düşüncelerini soran gazetecilere "Hala o olayla ilgili şok yaşıyorum. Gerçekten hiç haberim yoktu. Mekan tarafından bana hak verilip danışılsaydı bana hiç ait olmayan bu davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına gerek kalmadan olay çözülürdü. Çok üzgünüm ve hayretler içerisindeyim" dedi.

"İNANMASI GÜÇ GELİYOR"

Güzel oyuncu, Mert Demir ile olan ilişkisi ile ilgili sosyal medyada ve magazin kulislerinde sıkça konuşulan ve dile getirilen 'Reklam aşkı' iddialarıyla ilgili düşüncelerini soran gazetecilere, "Böyle şeyler milattan önce kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Bana çok komik ve inanması güç geliyor. Buna insanların inanması da çok tuhaf geliyor. Ben öyle yaşamıyorum" diye cevap vererek tartışmalara son noktayı koydu.