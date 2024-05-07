Ceyda Düvenci regl yorumuyla dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medyadan tepki yağdı: Eski manken Ebru Şancı açtı ağzını yumdu gözünü

Özel hayatıyla bir süredir gündemde olan ve Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.