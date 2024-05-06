Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oteli satılıyor! İstenen ücret dudak uçuklattı! Tamı tamına...

YARDIMSEVER MEHMET ALİ YILMAZ Bu arada Mehmet Ali Yılmaz ile yeni öğrendiğim bir anıyı da yazmak istiyorum. Hayırseverliliğiyle tanınan Mehmet Ali Yılmaz, onlarca mektup geliyormuş iş yerine ve hemen hemen gelen mektupların sahiplerine bir çoğuna yardım ediyormuş.

Bir gün öğretmen çift, çocukları üniversiteyi kazanınca sana tatil hediye edeceğiz demiş. Tabii genç arkadaşımız üniversiteyi en iyi derecede kazanmış. Anne, öğretmen Mehmet Ali Yılmaz'a mektup yazarak böyle bir söz verdiklerini ve öğretmen maaşı ile karşılayamayacaklarını yazmış mektupta.

Çocuklarının birkaç gün otellerinden birinde misafir edebilirmisiniz demiş başkana. Bu mektubu okuyan başkan sadece üniversiteyi kazanan genç arkadaşı değil ailesini en iyi otellerinde ağırlamış ve ayrıca genç arkadaşımıza okulu bitene kadar burs hediye etmiş.