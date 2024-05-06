Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oteli satılıyor! İstenen ücret dudak uçuklattı! Tamı tamına...

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Cenazede binlerce insan son görevini yerine getirip Mehmet Ali Yılmaz'ı uğurlamıştı. Evliliğinden 5 çocuğu olan Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatı ile birlikte Çeşme'de bulunan Zigana Otel'inin el altından satılacağını öğrendim.
Tabii bu durum vefattan önce mi sonra mı karar verildi? Onu bilmiyorum! Çünkü biliyorsunuz bu gibi durumlarda miras kavgaları çok oluyor. Ama Mehmet Ali Yılmaz gibi birinin ailesinden böyle bir olayı yanaşacağını hiç düşünmüyorum. Çeşme'nin en değerli arazisi içinde deniz kıyısında 100 dönüm, 102 odalı 65 villadan oluşan dev kompleks 250 milyon Euro'ya yani yaklaşık 8 milyar Türk lirasından fazla bir rakama satışa çıkartılmış. Benden söylemesi…
YARDIMSEVER MEHMET ALİ YILMAZ
Bu arada Mehmet Ali Yılmaz ile yeni öğrendiğim bir anıyı da yazmak istiyorum. Hayırseverliliğiyle tanınan Mehmet Ali Yılmaz, onlarca mektup geliyormuş iş yerine ve hemen hemen gelen mektupların sahiplerine bir çoğuna yardım ediyormuş.
Bir gün öğretmen çift, çocukları üniversiteyi kazanınca sana tatil hediye edeceğiz demiş. Tabii genç arkadaşımız üniversiteyi en iyi derecede kazanmış. Anne, öğretmen Mehmet Ali Yılmaz'a mektup yazarak böyle bir söz verdiklerini ve öğretmen maaşı ile karşılayamayacaklarını yazmış mektupta.
Çocuklarının birkaç gün otellerinden birinde misafir edebilirmisiniz demiş başkana. Bu mektubu okuyan başkan sadece üniversiteyi kazanan genç arkadaşı değil ailesini en iyi otellerinde ağırlamış ve ayrıca genç arkadaşımıza okulu bitene kadar burs hediye etmiş.
ŞÖHRETİ ÜLKE SINIRLARINI AŞIYOR
Son günlerin en dikkat çeken oyuncularının başında geliyor. Terzi dizisinde oynadığı Esvet karakteri ile dikkat çeken güzel oyuncu Şifanur Gül, daha sonra Kuş Uçuşu dizisindeki Güliz karakteri ile adından söz ettirmişti.
Sevdim Seni Bir Kere, Cam Tavanlar ve Hayatımın Şansı gibi birçok projede yer alan Şifanur Gül, şimdilerde başarı basamaklarını bir bir tırmanıyor diyebilirim. Çünkü dijital platformlarda yayınlanan dizileriyle şöhret basamakları Türkiye harici yurt dışına da yayılıyor. Yakında global bir projede görürsek şaşırmayın derim!
SÜPERSTAR'DAN 40 BİN KİŞİLİK KONSER GELİYOR
Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir konsere imza atacak. Müzik kariyerinin ilk stadyum konserinde muhteşem bir görsel şov da sunacak olan Süperstar'a Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının da eşlik edeceğini öğrendim.
Tabii olmazsa olmaz en yakın dostları arasında Sezen Aksu var. Eğer böyle bir konser gerçekleşiyorsa bu gecede Sezen Aksu'nun da sürpriz yapması gerekir. En azından yıllar önce 1 telefon konuşmasıyla başlayan dostlukları neredeyse yarım asıra dayanıyor. Böyle bir gecede Sezen Aksu olmazsa olmaz…
ÖNCE KORKUTTU SONRA SEVİNDİRDİ!
Oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve erken doğum yapmıştı. Bahçelievler'de özel bir hastanede kızı Asya'yı kucağına alan Gonca Vuslateri, uzun süre hastanede kalmıştı. Duyduğuma göre solunum sıkıntısıyla ilgili bir problem olduğu için Gonca Vuslateri ve bebeği Asya, takip gereği hastanede gözetim altında tutulmuş.
Şimdilerde Gonca hanım ve Asya'nın da sağlığı gayet iyiymiş. İlk başta korkulan bir durum olsa da şimdilerde hiçbir problem kalmamış. Gonca Vuslateri'ye bu zor günlerinde en çok desteği de şarkıcı Gülben Ergen vermiş. Hastaneye iki kere ziyarete giden Gülben Ergen, Vuslateri'ye manevi destek olmuş. Ben Gonca Vuslateri'ye hayırlı olsun ve çok geçmiş olsun diyorum…
BU TURNUVA KAÇMAZ
Futbol ve basketboldan sonra en çok sevilen sporların başında tenis geliyor. Ve artık bu spor ile ilgili turnuvalar düzenlenmeye başlandı. 6-12 Mayıs tarihleri arasında 5. Boss Cup Tenis Turnuvası Levent Tenis Kulübünde düzenlenecek. Turnuvanın kurucusu Salih Umut Üngör ile geçtiğimiz gün konuştuk.
Bu sene de büyük sürprizler olacakmış. Yine Türkiye'nin üst düzey şirket yöneticileri ve magazinsel ünlü isimler turnuvada yarışacakmış. 6 gün sürecek ve büyük heyecana sahip olacak Boss Cup Tenis turnuvasını kaçırmayın derim…