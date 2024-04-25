SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Icardi kazanıyor Wanda harcıyor! Sosyetik yengenin kombin fiyatı duyanları şoke etti! Sadece eşofmanı...

Galatarasaylı Mauro İcardi’nin sosyetik eşi Wanda Nara, geçtiğimiz gün sarı-kırmızılıların maçını tribünden takip etti. Wanda’nın bir kısmı eşofman ve topuklu ayakkabıdan oluşan kombini 1 milyon 170 bin TL değerindeydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 07:02 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:05
Icardi kazanıyor Wanda harcıyor! Sosyetik yengenin kombin fiyatı duyanları şoke etti! Sadece eşofmanı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'ye geldiklerinden itibaren gündemden hiç düşmeyen Wanda Nara ve Mauro İcardi, spor basınının yanı sıra magazin basınında da geniş yankı uyandırıyor.

Yeşil sahalardaki başarısı kadar, eşi Wanda Nara'dan dolayı magazinde de kendine geniş yer bulan İcardi, Wanda'nın aykırı hareketlerine rağmen eşine sahip de çıkıyor.

Wanda Nara da aynı şekilde Galatasaray'da oynayan eşini her fırsatta destekliyor.

KOMİK BENZETME!
Wanda Nara son olarak Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini aldı.

Wanda Nara, Icardi'yi desteklediği sırada fotoğraf çekilmeyi de unutmadı. Giyimiyle kuşamıyla herkesin dilinde olan ve sosyal medyada yorumları 'yenge yeter artık' mesajlarıyla dolan Wanda Nara, bu kez de şaşırtmadı.

Eşofman takımının altına giydiği beyaz topuklu ayakkabıları herkesin diline dolandı. Wanda'nın kombinini görenler, "Paçalı güvercine benzemiş", "Pijamalarla maça gelmiş" ve "Rezalet kombin" yorumları yaptı.

PAHALI KOMBİN!
Sosyetik yengenin bu kombinin fiyatı ise görenleri duyanları hayrete düşürdü. Wanda'nın eşofmanı 3 bin TL iken, içine giydiği ünlü markaya ait olan body'nin fiyatı ise 6 bin TL'idi.

Beyaz deri stiletto ayakkabısının fiyatı 23 bin TL olan Wanda'nın koluna taktığı dünyaca ünlü markanın çantası ise tam 1 milyon 138 bin TL değerindeydi. Sosyetik ismin rüküş bulunan tribün kombini 1 milyon 170 bin TL'yi buldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
SON DAKİKA