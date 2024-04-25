Kiracısı Demet Akalın'ı çıldırttı! "Adamın ukalalığına bak" diyerek canlı yayında isyan etti! 5 bin TL karşılığında...

'SAATLERCE BEKLİYORDUM'

Sözlerine devam eden ünlü şarkıcı, "Sen kimsin ki? Ev benim! Ve adam bunu söyleyebiliyor. Acayip sinirliyim. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin. Ben de 'ver' dedim avukata sinir oldum" açıklamasını yaptı.

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