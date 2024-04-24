Hafsanur Sancaktutan Sadri Alışık aşkı kısa sürdü! Yılın aşk bombası ayrılıkla bitti...

Bir süredir birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin arkadaşlığı kısa sürdü.

GÖRÜŞMEYİ KESTİLER! Başlarda iyi giden ve birbirleriyle görüşmekten büyük keyif alan Sancaktutan ve Alışık'ın aşkları çıkmaza girdi.

Cesur sahnelerle tanınan Sancaktutan aşk konusunda sorular gelince "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" demişti.