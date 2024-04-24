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Hafsanur Sancaktutan Sadri Alışık aşkı kısa sürdü! Yılın aşk bombası ayrılıkla bitti...

Sadri Alışık ile yeni bir birlikteliğe başlayan Hafsanur Sancaktutan’ın yüzü bir türlü gülmüyor. Alışık ve Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü. Cesur sahnelerle tanınan Sancaktutan aşk konusunda sorular gelince "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" demişti.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:02
Hafsanur Sancaktutan Sadri Alışık aşkı kısa sürdü! Yılın aşk bombası ayrılıkla bitti...

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Hafsanur Sancaktutan'ın yeni aşka yelken açtığı haberleri Mart ayında gündeme gelmişti.

Güzel oyuncunun, Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

Bir süredir birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin arkadaşlığı kısa sürdü.

GÖRÜŞMEYİ KESTİLER!
Başlarda iyi giden ve birbirleriyle görüşmekten büyük keyif alan Sancaktutan ve Alışık'ın aşkları çıkmaza girdi.

İkili, son dönemde görüşmeyi tamamen kesti.

Cesur sahnelerle tanınan Sancaktutan aşk konusunda sorular gelince "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" demişti.

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