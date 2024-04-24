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23 Nisan'da tedavi gören minikler unutulmadı! Murat Yıldırım, Nur Fettahoğlu, Aybüke Pusat gibi ünlü isimlerden sürpriz!

Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tedavi gören minikleri unutmadı. Çocuklarla bir araya gelen sanat camiası, ortaya sıcacık görüntüler çıkardı.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 24 Nisan 2024, 08:53
23 Nisan’da tedavi gören minikler unutulmadı! Murat Yıldırım, Nur Fettahoğlu, Aybüke Pusat gibi ünlü isimlerden sürpriz!

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk kliniğinde uzun süredir tedavi gören onlarca minik kalbe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir kutlama organize etti.

Organizasyonda Banu Savcı'nın da desteğiyle ünlü isimler bir araya geldi.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR!
Balon ve bayraklarla süslenen bahçeye doktorları eşliğinde indirilen çocukları; Murat Yıldırım, Nur Fettahoğlu, Aybüke Pusat, Hatice Şendil Sağyaşar, Derya Baykal, Ferhan Şensoy, İlayda Çevik, Alize Gördüm ve Selda Topal gibi ünlü isimler karşıladı.

Ünlü isimleri karşılarında gören çocukların gözlerindeki şaşkınlık ve sevinç parıltısı görülmeye değerdi.

Ünlüler çocuklara, çocuklar da ünlü isimlere sonsuz bir sevgiyle kucak açınca ortaya duygusal ve eğlenceli anlar çıktı.

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