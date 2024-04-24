23 Nisan’da tedavi gören minikler unutulmadı! Murat Yıldırım, Nur Fettahoğlu, Aybüke Pusat gibi ünlü isimlerden sürpriz!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk kliniğinde uzun süredir tedavi gören onlarca minik kalbe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir kutlama organize etti.