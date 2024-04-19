Tuba Ünsal yıllar sonra açıkladı! "Arkadaşlarımın kıyafetlerini yıpranana kadar giydim"

KURAL KOYMUŞLAR

Kazandığı paranın yüklü bir miktarını gayrimenkule yatıran Ünsal, "İlk evimi 17 yaşımda aldım. Babam izin vermiyordu. Onlar bana kural koymuşlardı. 'Yalnız yaşayamazsın, yalnız yaşamak için ev alman gerekiyor' diye.

Nasıl para biriktirdim, arkadaşlarımın kıyafetlerini üzerimde yıpranana kadar giydim. Bankadan kredi çektim, küçücük 30 metrekarelik bir ev aldım. Çok yokluk gören insanlarda çocuğunu şımartma durumu oluyor ya 'ben göremedim o görsün' diye... Ben onu yapmıyorum! Benim gibi zorlanarak bir şeyleri elde etmek durumunu yaşasın ikisi de... Kızım Sare bir kıyafetini satmadan diğerini almıyor, ikinci el kıyafetle büyüdüler" şeklinde konuştu.

HEP SEN SEÇİLİYORSUN

Özgü Namal ile aynı dönemde ünlenen Tuba Ünsal, "Özgü Namal'la benzer zamanlarda sektöre girdik. Özgü'yle aynı reklam görüşmelerine giderdik, işte reklam seçmeleri falan... 'Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor, çünkü sen seçiliyorsun' diyordu. İyi ki reklamlarda devam eden bir insan olmayıp televizyona geçti o da... Çok başarılı" diyerek arkadaşını övdü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN