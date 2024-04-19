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Tuba Ünsal yıllar sonra açıkladı! "Arkadaşlarımın kıyafetlerini yıpranana kadar giydim"

İlk evini 17 yaşında alan Tuba Ünsal, “Para biriktirmek için arkadaşlarımın kıyafetlerini yıpranana kadar giydim. Çocuklarım da benim gibi yetişiyor. Bir kıyafetini satmadan diğerini almıyorlar” dedi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 06:59 Güncelleme 19 Nisan 2024, 07:04
Tuba Ünsal yıllar sonra açıkladı! Arkadaşlarımın kıyafetlerini yıpranana kadar giydim

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Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu.

Şöhret olmanın hayatına neler getirdiğinden bahseden Ünsal, "Şöhret çok büyük bir ateşten gömlek. Ben aklımı nasıl yitirmeden, sağ salim buralara kadar gelebildim geçtiğim yolları düşündükçe şaşırıyorum.

Ortalama bir Türk ailesinin çocuğuyum. Babam benim şöhretimle çok eziyet çekti, o elalem ne dercilerle çok uğraştık. Diyemedim ki; ben gayet namusumla işimi gücümü yapıyorum. Üzerime atılan her şeyin tortusu kalırdı, 'hep yanlış mı yapıyorum?' derdim" ifadelerini kullandı.

KURAL KOYMUŞLAR
Kazandığı paranın yüklü bir miktarını gayrimenkule yatıran Ünsal, "İlk evimi 17 yaşımda aldım. Babam izin vermiyordu. Onlar bana kural koymuşlardı. 'Yalnız yaşayamazsın, yalnız yaşamak için ev alman gerekiyor' diye.

Nasıl para biriktirdim, arkadaşlarımın kıyafetlerini üzerimde yıpranana kadar giydim. Bankadan kredi çektim, küçücük 30 metrekarelik bir ev aldım. Çok yokluk gören insanlarda çocuğunu şımartma durumu oluyor ya 'ben göremedim o görsün' diye... Ben onu yapmıyorum! Benim gibi zorlanarak bir şeyleri elde etmek durumunu yaşasın ikisi de... Kızım Sare bir kıyafetini satmadan diğerini almıyor, ikinci el kıyafetle büyüdüler" şeklinde konuştu.

HEP SEN SEÇİLİYORSUN
Özgü Namal ile aynı dönemde ünlenen Tuba Ünsal, "Özgü Namal'la benzer zamanlarda sektöre girdik. Özgü'yle aynı reklam görüşmelerine giderdik, işte reklam seçmeleri falan... 'Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor, çünkü sen seçiliyorsun' diyordu. İyi ki reklamlarda devam eden bir insan olmayıp televizyona geçti o da... Çok başarılı" diyerek arkadaşını övdü.

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