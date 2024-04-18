Gökhan Alkan'la evliliğin eşiğinden dönmüştü! Nesrin Cavadzade aşkı Kaan Yardımcı’da buldu! "Annem beğendi..."

Son olarak Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan ünlü isim geçtiğimiz dönemde aradığı aşkı sonunda bulmuştu. Sevgilisinin ismini sır gibi saklayan ve geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Sevgiliniz, anneniz ile tanıştı mı? Anneniz beğendi mi?" sorusuna güzel oyuncu, "Evet tanıştılar, beğendi beğenmez olur mu!" diye cevap vererek sevgilisinin aileye girdiğini söylemişti.