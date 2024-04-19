PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Saadettin Saran ile aşk dedikoduları çıkmıştı! Bade İşçil'den bir garip açıklamalar: "Tanışmışlığımız vardır herhalde..."

Güzel oyuncu Bade İşçil son zamanlar aşk haberleriyle magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ve Sadettin Saran’la aşk yaşadığı konuşulan Bade İşçil, “Tanışmışlığımız vardır herhalde, bilemedim” sözleriyle herkesi şaşırttı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 06:59 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Saadettin Saran ile aşk dedikoduları çıkmıştı! Bade İşçil’den bir garip açıklamalar: Tanışmışlığımız vardır herhalde...

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bade İşcil, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Yazın yaklaşmasına yakın kendini forma sokan güzel oyuncu, yürüyüşlerini sıklaştırdı.

Sıcak havadan dert yanan oyuncu bir ara deniz kenarına doğru gidip yüzünü suyla yıkadı.

Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen İşçil, "Öyle haberler çıkmış, zaten gerekli açıklamayı da yaptım. Sadettin Saran'ı da Fenerbahçe başkanı olma durumu vardı, oradan ismini duymuştum.

Tanışmışlığımız vardır herhalde, bilemedim. Arkadaşlar yanımda illaki birinin olmasına gerek yok, ben kendim de mutluyum. Adı konmuş hiçbir şey yok, gerçekten söylerim olduğunda, tık yok şu an..." sözleriyle yine merak uyandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA