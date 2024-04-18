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Aşka bak aşka! Nazım Akmadil ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy eşini öve öve bitiremedi: Sabah uyanıyorsun...

Nazım Akmadil ile evlendikten sonra mutluluğun kapısını tamamen aralayan Burcu Esmersoy, eşine övgü yağırdı: Çok iyi bakılıyorum, çok iyi seviliyorum...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 07:00 Güncelleme 18 Nisan 2024, 07:01
Aşka bak aşka! Nazım Akmadil ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy eşini öve öve bitiremedi: Sabah uyanıyorsun...

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Burcu Esmersoy, dijital içerik üreticilerinin ödül aldığı "No7 Influencers" ödül töreninde sunuculuk yaptı.

Genç kalmasının altında mutlu evliliğin yarattığından bahseden ünlü sunucu, kendisinden 16 yaş küçük eşi Nazım Akmandil'den övgü dolu sözlerle bahsedip şöyle konuştu: "Çok iyi bakılıyorum, çok iyi seviliyorum. Eski Burcu ile karşılaştırdığımda biraz daha endişeli ve biraz daha gergindim. Şimdi çok daha rahatım, mutluyum.

Akşam evime beyim geliyor, mutlu mutlu oturuyoruz. Sabah uyanıyorsun güzel bir adam var yanında... Huzur ve mutluluk geldi hayatıma, aşk geldi. Bakıyorum içim ısınıyor, Allah herkese böylesini nasip etsin. Kıyamıyorum, çok seviyorum."

KULİSE TEKERLEK İSTEYEN VAR!
Çalışması kolay biri olduğunu ve etkinliklerden önce odasına sadece su istediğini anlatan sunucu, isim vermediği bazı ünlülerin sıra dışı isteklerinden şöyle bahsetti: "Ben biraz disiplinliyim, zamanında gelirim, giderim. Söz dinlerim, öncesinde hazırlık yaparım, iş sırasında kimseyi üzmem... Sahneyi teslim ettikleri zaman rahat hissediyorlar.

'Odanıza ne istersiniz?' diyorlar. 'Su istiyorum' diyorum. Böyle bakarsan çalışması kolay bir insanım yani... Şöyle bir şey duydum; kim olduğunu söyleyemem ama işten önce antrenman yapacağı için kulise kamyon lastiği isteyen olmuş" dedi.

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