Aşka bak aşka! Nazım Akmadil ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy eşini öve öve bitiremedi: Sabah uyanıyorsun...

KULİSE TEKERLEK İSTEYEN VAR! Çalışması kolay biri olduğunu ve etkinliklerden önce odasına sadece su istediğini anlatan sunucu, isim vermediği bazı ünlülerin sıra dışı isteklerinden şöyle bahsetti: "Ben biraz disiplinliyim, zamanında gelirim, giderim. Söz dinlerim, öncesinde hazırlık yaparım, iş sırasında kimseyi üzmem... Sahneyi teslim ettikleri zaman rahat hissediyorlar.

'Odanıza ne istersiniz?' diyorlar. 'Su istiyorum' diyorum. Böyle bakarsan çalışması kolay bir insanım yani... Şöyle bir şey duydum; kim olduğunu söyleyemem ama işten önce antrenman yapacağı için kulise kamyon lastiği isteyen olmuş" dedi.