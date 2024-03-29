Güzel modacı Ivana Sert meğer servetini ayaklarına harcamış! 500 ayakkabı 3 depo...

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Ünlü modacı İvana Sert önceki gün "Aramızda Kalmasın" programında soruları yanıtladı. Tasarımları kadar güzelliği ile de dikkat çeken Sert, "Yüzümde dolgu bile yok" diyerek güzelliğinin sırrını beslenmeden, yaşama pek çok konuyla ilişkilendirdi.

Güzel modacı, ''Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Nasıl besleniyorsun nasıl hissediyorsun bunlarda çok önemli" ifadelerini kullandı.