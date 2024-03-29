10 yıllık evliliğini yasak aşk yıkmıştı! Zeynep Beşerler eşini hedef gösterdi: “Ona sorun

Beşerler, geçtiğimiz aylarda ise aldatıldığı için eşi Emir İçgören ile ayrıldığına dair haberlere, "Her şey şu an şahane... Ortada çocuk var. Arkadaşlık tabii ki devam ediyor. İhanet gibi bir şey yok. Bana da sormanız gereken bir şey değil bu!" diyerek bütün okları eşi Emir İçgören'e çevirdi.

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