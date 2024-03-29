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10 yıllık evliliğini yasak aşk yıkmıştı! Zeynep Beşerler eşini hedef gösterdi: “Ona sorun

10 yıllık eşi Emir İçgören’den ayrılan güzel oyuncu Zeynep Beşerler, aldatıldığı yönünde sorular sorulunca, “Bana sormanız gereken şey bu değil” diyerek eşini işaret etti.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:31
10 yıllık evliliğini yasak aşk yıkmıştı! Zeynep Beşerler eşini hedef gösterdi: “Ona sorun

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Zeynep Beşerler, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Çocukları oyun alanına bıraktığını söyleyen Beşerler, "Koşuşturmaca devam ediyor. Eylül ayında çıkacak olan bir tiyatro oyunumuz var" dedi.

Oyuncuların estetik yaptırmasını da değerlendiren Beşerler, "Çok şükür benim estetiğim yok ama gerçekten çok yazık... Bence yaptıran gençlere de çok yazık. İleride bunun sıkıntısını çekerler" diyerek estetiğe karşı olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Beşerler, 2013 yılında Emir İçgören'le evlenmişti. Çiftin "Kerem" adında bir de çocukları olmuştu.

Beşerler, geçtiğimiz aylarda ise aldatıldığı için eşi Emir İçgören ile ayrıldığına dair haberlere, "Her şey şu an şahane... Ortada çocuk var. Arkadaşlık tabii ki devam ediyor. İhanet gibi bir şey yok. Bana da sormanız gereken bir şey değil bu!" diyerek bütün okları eşi Emir İçgören'e çevirdi.

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10 yıllık evliliğini yasak aşk yıkmıştı! Zeynep Beşerler eşini hedef gösterdi: “Ona sorun
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