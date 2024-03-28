Çağatay Ulusoy'un aşk hayatı hareketlendi! Sümeyye Aydoğan'dan ilk cevap! "Arkadaşlığımız var ama..."

Bunun ardından gecelerde gizemli hanımefendilerle görüntülenen Çağatay Ulusoy 'un adı Sümeyye Aydoğan ile anılmaya başlanmıştı.

Soruları yanıtlayan Aydoğan, kendisinin Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesiyle ilgili, "Renklerimiz benziyor... İkimizin de yolu açık olsun. Diyebileceğim fazla bir şey yok" dedi.