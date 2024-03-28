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Çağatay Ulusoy'un aşk hayatı hareketlendi! Sümeyye Aydoğan'dan ilk cevap! "Arkadaşlığımız var ama..."

"Terzi" dizisiyle son dönemde adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile uzun süreli birlikteliğini bitirdikten sonra gönlünü dizideki rol arkadaşı Ece Sükan'a kaptırmıştı. Kısa süren birlikteliğin ardından Çağatay Ulusoy'un aşk hayatı yeniden hızlandı. Çağatay Ulusoy’la aşk yaşadığı konuşulan Sümeyye Aydoğan bakın ne açıklama yaptı...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 06:59 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Çağatay Ulusoy’un aşk hayatı hareketlendi! Sümeyye Aydoğan’dan ilk cevap! Arkadaşlığımız var ama...

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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Uzun süredir "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı rol arkadaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisine nokta koymuştu.

Rol arkadaşı Ece Sükan'a İlişkilerini her defasında reddeden ve aynı zamanda birbirleriyle sık sık bir araya gelen Ulusoy ve Sükan'ın gizli saklı yaşadığı aşk bitmişti.

Bunun ardından gecelerde gizemli hanımefendilerle görüntülenen Çağatay Ulusoy'un adı Sümeyye Aydoğan ile anılmaya başlanmıştı.

Sümeyye Aydoğan, önceki gün bir davete katıldı.

Soruları yanıtlayan Aydoğan, kendisinin Serenay Sarıkaya'ya benzetilmesiyle ilgili, "Renklerimiz benziyor... İkimizin de yolu açık olsun. Diyebileceğim fazla bir şey yok" dedi.

Ardından Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığına dair iddialara ise Aydoğan, "Çağatay'la arkadaşlığımız var ama aşk yok" diyerek net konuştu.

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