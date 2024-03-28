Can Bonomo itiraf etti! ’Beni resmen süründürdü’ dediği Öykü Karayel ile tanışma hikayesine bakın!

Bonomo, "Öykü'nün benim albüm kaydettiğim zamanlar bir kafesi vardı. Stüdyo ve kafe karşı karşıyaydı. Ben de durmadan o kafeye gidip oturan gariban bir adamım. Aylar boyunca sürdü bu durum... Sürekli albümden çıkıp oraya gidiyordum onu görebilmek için... O anlarda çok az sohbet edebiliyorduk. Konuşma başlıyordu, o gidiyordu. Bu süreç 6-7 ay kadar sürdü. Sonra ben bir geri adım attım, 'gururumu daha fazla ayaklar altına alamam' diye. O süreçte o fark etti bu durumu... Bu sefer o adım attı. Böyle, böyle flört başladı. Takriben 1,5 sene sonra da evlendik işte" şeklinde konuştu.

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