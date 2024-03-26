Aşk belgelendi! Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete’den Ceyda Düvenci’ye kalpli yorum

"HER ŞEYİN ARKASINDAYIM"

Sosyal medyada mutluluğu gözlerinden okunan Ceyda Düvenci, bu karşılıklı kalpleşmenin ardından ise takipçileriyle şu sözleri paylaştı: Hayatımın çok güzel dönemindeyim ve ne istediğimi daha iyi biliyorum. Az ve öz insanla yolda olmaktan çok memnunum. Eksiği ve yanlışıyla yaptığım her şeyin arkasındayım."