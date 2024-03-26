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Aşk belgelendi! Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'den Ceyda Düvenci'ye kalpli yorum

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak Ceyda Düvenci, evlilikten sıkılmadı "Hayat boyu yalnızlık çekilmez" açıklamasını yaptı. 4'üncü nikah masasına göz kırptı. Tüm bunların ardından Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, artık aşkını gizlemiyor. Mete ve Düvenci, sosyal medyada aşklarını resmen ilan etti.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:04
Aşk belgelendi! Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete’den Ceyda Düvenci’ye kalpli yorum

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Oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, şu aralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Güzel oyuncu, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu.

Artık ilişkisini gizlemeyen Düvenci, son olarak bir pozunu paylaşınca yeni sevgilisi dayanamadı.

Karşılıklı kalpleşen çifte hayranlarından da beğeni yağdı. Bunun üzerine güzel oyuncuya "Aşk yaradı" yorumları gecikmedi.

"HER ŞEYİN ARKASINDAYIM"
Sosyal medyada mutluluğu gözlerinden okunan Ceyda Düvenci, bu karşılıklı kalpleşmenin ardından ise takipçileriyle şu sözleri paylaştı: Hayatımın çok güzel dönemindeyim ve ne istediğimi daha iyi biliyorum. Az ve öz insanla yolda olmaktan çok memnunum. Eksiği ve yanlışıyla yaptığım her şeyin arkasındayım."

TAKİPLEŞME SÜRÜYOR!
2003 yılında Güçlü Mete ile evlenen Ebru Cündübeyoğlu, 2022 yılında Mete'den boşanmıştı.

Çiftin, Duru Mete adında bir de kızları bulunuyor. Öte yandan Ebru Cündübeyoğlu ve Ceyda Düvenci birbirlerini de yakından tanıyor.

Sosyal medyada da takipleşen Cündübeyoğlu ve Düvenci, yaşanan bu gelişmelerin ardından takipleşmeyi sürdürse de birbirlerine attıkları beğeni geri çekti.

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