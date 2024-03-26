‘Oruç tutmak iyi hissettiriyor’

Paylaşımlarıyla, açıklamalarıyla ve tarzıyla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan ayı ile ilgili duygularını dile getirdi. Mübarek ayda maneviyata yönelen başarılı şarkıcı, yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı. Oruçla beraber kendisini çok farklı hissettiğini de vurgulayan Tilki, kendisinin huzura ulaştığı söyledi.

"CANIM ALLAH'IM"

Oruç tutmanın kendisine çok iyi geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, şunları yazdı: "Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor. Canım Allah'ım çok şükür nimetlerin için olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver, amin..."