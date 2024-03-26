Ece Sükan’la biten aşk sonrası gizemli gece! Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle mi yakalandı? Kameraları görünce yüzünü kapattı...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.
Uzun süredir "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı rol arkadaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, bu ilişkisine nokta koydu. Ardından rol arkadaşı Ece Sükan'a gönlünü kaptırdı. Ancak ünlü çiftin birlikteliği kısa sürdü ve çift ayrıldı.
Ayrılık sonrası imaj yenileyen Çağatay Ulusoy, önceki gece Bebek'teydi.
Bir mekandan yanında arkadaşları ile çıkarken kapıda gazetecileri gören Ulusoy, bir anda içeri doğru yöneldi. Kameralara görüntü vermemek için mekandan deniz taksi ile ayrılan yakışıklı oyuncu, arkasında bir sürü soru işareti bıraktı.
KAFALARI KARIŞTIRAN HAREKET
Ulusoy'un hemen ardından mekandan çıkan gizemli hanımefendinin yaptıkları da herkesi şaşırttı. İçeride Ulusoy ile eğlenen gizemli hanımefendi çıkışta ise adeta köşe kapmaca oynadı. Hızlı adımlarla gelen araca yönelen hanımefendi, yüzünü kapatarak arabaya bindi.