Reza Zarrab’tan şok hamle | Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir’in boşanma nedeni bakın neymiş! Meğer gizli aşkı fotoğraf ifşalamış...

Tabii buradan eski eşi Selin Kabaklı'ya fotoğraf gelince olan olmuş. Büyük bir kavga çıkmış ve Murat Özdemir, bir daha eski eşinin evine dönmemiş.

Daha sonra ise Ebru Gündeş ile yeni bir aşka yelken açmış. Daha detaylar var ama evlendikleri için yazmıyorum.

Neyse şimdiki bomba ise Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab bazı aracılar vasıtasıyla Selin Kabaklı'ya ulaşmak istemiş. Selin hanım ise bu görüşmeyi kesinlikle reddetmiş. Detayları bir sonraki yazımda paylaşacağım…

ÇİFTE DÜĞÜN YAPACAKLAR

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, bu yaz evlilik karara aldılar. Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, şimdiden düğün hazırlıklarına başlamışlar.