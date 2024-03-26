Kalpler havada uçuştu!

Oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, şu aralar özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Güzel oyuncu, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyo programcısı Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. Artık ilişkisini gizlemeyen Düvenci, son olarak bir pozunu paylaşınca yeni sevgilisi dayanamadı. Karşılıklı kalpleşen çifte hayranlarından da beğeni yağdı. Bunun üzerine güzel oyuncuya "Aşk yaradı" yorumları gecikmedi.

"HER ŞEYİN ARKASINDAYIM"

Sosyal medyada mutluluğu gözlerinden okunan Ceyda Düvenci, bu karşılıklı kalpleşmenin ardından ise takipçileriyle şu sözleri paylaştı: Hayatımın çok güzel dönemindeyim ve ne istediğimi daha iyi biliyorum. Az ve öz insanla yolda olmaktan çok memnunum. Eksiği ve yanlışıyla yaptığım her şeyin arkasındayım."

TAKİPLEŞME SÜRÜYOR!

2003 yılında Güçlü Mete ile evlenen Ebru Cündübeyoğlu, 2022 yılında Mete'den boşanmıştı. Çiftin, Duru Mete adında bir de kızları bulunuyor. Öte yandan Ebru Cündübeyoğlu ve Ceyda Düvenci birbirlerini de yakından tanıyor. Sosyal medyada da takipleşen Cündübeyoğlu ve Düvenci, yaşanan bu gelişmelerin ardından takipleşmeyi sürdürse de birbirlerine attıkları beğeni geri çekti.