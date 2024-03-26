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Gizemli gece!

Bebek’te kameraları gören Çağatay Ulusoy, denizden kaçtı. Hemen arkasındaki gizemli hanımefendi ise çareyi yüzünü gizlemekte buldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Gizemli gece!

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Çağatay Ulusoy, önceki gece Bebek'teydi. Bir mekandan yanında arkadaşları ile çıkarken kapıda gazetecileri gören Ulusoy, bir anda içeri doğru yöneldi. Kameralara görüntü vermemek için mekandan deniz taksi ile ayrılan yakışıklı oyuncu, arkasında bir sürü soru işareti bıraktı.

KAFALARI KARIŞTIRAN HAREKET
Ulusoy'un hemen ardından mekandan çıkan gizemli hanımefendinin yaptıkları da herkesi şaşırttı. İçeride Ulusoy ile eğlenen gizemli hanımefendi çıkışta ise adeta köşe kapmaca oynadı. Hızlı adımlarla gelen araca yönelen hanımefendi, yüzünü kapatarak arabaya bindi.

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